Вторгнення Росії в Україну загрожує безпеці Європи – король Чарльз IIІ

Безпека Європи опинилася під загрозою через вторгнення Росії в Україну, сказав британський король Чарльз III, виступаючи в німецькому парламенті 30 березня. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Лихо війни повернулося в Європу, загарбницька війна проти України принесла неймовірні страждання багатьом невинним людям. Безпека Європи, а також наші демократичні цінності перебувають під загрозою. Але світ не стояв осторонь... ми можемо черпати мужність у нашій єдності», – наголосив британський монарх.

Король Чарльз III не вперше говорить на тему війни, розвʼязаної Росією проти України. У лютому він відвідав військовий табір у графстві Вілтшир на півдні Англії, де зустрівся з військовослужбовцями Збройних сил України. Тоді король Чарльз III поспілкувався з українськими військовими та поспостерігав, як вони освоюють британські танки Challenger 2, САУ AS90 та різні види артилерії, які найближчим часом надійдуть до ЗСУ.

Навчання українських військових у Великій Британії стартувало у липні минулого року. Загалом за пів року британські інструктори навчили майже десять тисяч українських військових. З січня 2023 року в Британії заплановано навчання для ще 19,2 тисячі українських солдатів і офіцерів.