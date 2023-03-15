Британські та німецькі винищувачі перехопили російський літак неподалік Естонії

Винищувачі ВПС Великобританії та Німеччини були підняті в небо для перехоплення російського літака, що пролітав поблизу повітряного простору Естонії, повідомило в середу міністерство оборони Великобританії.

Британія та Німеччина проводять спільні місії з патрулювання повітряного простору Естонії у рамках зусиль НАТО щодо зміцнення свого східного флангу у відповідь на дії Росії.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що винищувачі Typhoon піднялися в небо у вівторок після того, як російський літак-заправник не зміг зв’язатися з естонською авіадиспетчерською службою. Російський літак втім не входив до повітряного простору Естонії, що є членом НАТО, додали у відомстві.

Такі перехоплення траплялися часто і до того, як Росія вторглася в Україну. Літаки НАТО щорічно робили близько 400 перехоплень російських літаків. Але цей інцидент стався на тлі загострення напруженості після зіткнення російського літака та американського безпілотника над Чорним морем.

Британські та німецькі літаки спільно патрулюватимуть небо у рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії до кінця квітня.