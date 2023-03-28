Британія і Польща побудують нові тимчасові села в Україні

Велика Британія і Польща побудують два тимчасові села в західній і центральній Україні, щоб забезпечити житлом тих, хто був змушений залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії, повідомив британський уряд.

Як інформує агентство Reuters, Лондон пообіцяв виділити на це 10 мільйонів фунтів (12,3 мільйона доларів).

Британські родини прийняли майже 118 тисяч українських біженців у рамках відповіді уряду на повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Уряд Британії заявив, що села у Львівській і Полтавській областях зможуть прийняти понад 700 людей, що є незначною частиною з мільйонів переміщених осіб в Україні або тих, хто через війну виїхав із країни.

Як повідомляли в ООН, з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали понад 8 мільйонів людей. За останніми даними, біженців в Європі, які зареєструвалися для надання тимчасового захисту, зараз близько п’яти мільйонів – 4,8 мільйона, але є частка тих, які не реєструвалися.