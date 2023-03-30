«Ніхто тікати не збирається» – мер окупованих Олешок про армію РФ

Російські військові залишаються на лівобережній Херсонщині і час від часу проводять ротації, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» міський голова Олешок Євген Рищук.

«Одні від’їжджають, другі під’їжджають. У нас навкруги ліси, вони ховають техніку в лісах, там окопуються, там багато фортифікаційних споруд вони набудували, що вказує на те, що ніхто тікати нікуди не збирається. Як мінімум, вони сьогодні готуються до якоїсь оборони. Це точно», – сказав він.

За даними Рищука, остання ротація у російських військових на території Олешківської громади відбулася майже два тижні тому. Рищук зазначив, що фільтраційні заходи у регіоні не припинялися, їхня інтенсивність також залежить від ротацій. Разом із цим продовжується примусова російська паспортизація.

«Олешківська лікарня працює, і ті люди, які там працюють, їм поставлені умову – без російського паспорту на роботу їх не пустять, без російського паспорту вони не отримають зарплату», – стверджує міський голова Олешок.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити надані відомості.

23 березня в ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що на Херсонщині у Новій Каховці Сили оборони України спостерігають певну динаміку в діях російських військових і це означає, що вони «готуються залишити» окуповані населені пункти. Ця інформація пролунала після того, як Генеральний штаб повідомив, що станом на 22 березня всі підрозділи російської армії, які розміщені у Новій Каховці, начебто залишили місто. Втім, того ж дня відомство спростувало цю інформацію.