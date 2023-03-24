Нова Каховка: що насправді там відбувається? Анонс контрнаступу від радника Залужного

Російські війська досі у Новій Каховці, виправив себе український Генштаб після повідомлення про вихід окупантів з міста.

Що ж насправді відбулось напередодні на Херсонщині та коли ЗСУ спробують повернути місто під контроль України?

Росія запустила на орбіту військовий супутник.

Які завдання він може виконувати в інтересах російського Міноборони та чи варто до цього ставитись з обережністю?

Понад 400 мільярдів доларів. І це лише на територіях, що підконтрольні Києву. Світовий банк порахував, скільки треба грошей, щоб відбудувати Україну.

Чи погоджуються з таким прогнозом у Києві?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок