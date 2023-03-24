Росія за добу втратила понад 1000 своїх солдатів – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за добу втратила 1020 військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 169 170 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також повідомив про втрати російської техніки:

3 574 танків (+4 за добу)

6 921 бойових броньованих машин (+23)

2 616 артилерійських систем (+8)

511 реактивних систем залпового вогню

276 засоби протиповітряної оборони (+3)

305 літаків

290 гелікоптерів

2 208 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+5)

907 крилатих ракет (+2)

18 кораблів

5 464 автомобілів і автоцистерн (+12)

277 одиниць спеціальної техніки (+4)

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.