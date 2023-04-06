В ОК «Південь» повідомили, скільки російських кораблів чергують у Чорному морі

Російське корабельне угруповання в Чорному морі складається з дев’яти кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму, повідомило оперативне командування «Південь» ввечері 6 квітня.

За повідомленням, через потужний шторм всі ракетоносії заведені в пункти базування.

«Зважаючи на розвиток оперативної обстановки, загроза ракетних або дронових ударів не виключена. Хоча активності ворожої авіації поки не спостерігається, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто», – наголосили військові.

Напередодні ввечері в ОК «Південь» повідомляли, що Росія зменшила кількість своїх кораблів на чергуванні в Чорному морі до 14 одиниць, серед яких було чотири ракетоносії – два надводних, два підводних – із максимально можливим залпом у 24 «Калібри».

Вранці 5 квітня в ОК «Південь» повідомляли, що російські війська збільшили кількість корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед них було шість ракетоносіїв із загальним залпом до 40 ракет типу «Калібр».

«У пошуках способів тиску на мирне населення України і уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських «новин», ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе», – попередили українські військові.