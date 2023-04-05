ОК «Південь»: Росія зменшила число кораблів у Чорному морі, але рівень загрози – «дуже високий»

Росія зменшила кількість своїх кораблів на чергуванні в Чорному морі до 14 одиниць, повідомило оперативне командування «Південь» ввечері 5 квітня.

«На бойовому чергуванні з шести залишено чотири ракетоносії – два надводних, два підводних. Максимально можливий залп «Калібрів» – 2️4. Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий», – йдеться в повідомленні.

Вранці 5 квітня в ОК «Південь» повідомляли, що російські війська збільшили кількість корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед них було шість ракетоносіїв із загальним залпом до 40 ракет типу «Калібр».

«У пошуках способів тиску на мирне населення України і уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських «новин», ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе», – попередили українські військові.

Напередодні повідомлялося, що Росія збільшила ракетний залп у Чорному морі до 20 «Калібрів».