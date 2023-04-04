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Росія збільшила ракетний залп у Чорному морі до 20 «Калібрів» – ОК «Південь»

Завантаження крилатих ракет типу « Калібр » на підводний човен у Південній бухті, архівне фото

Російське корабельне угруповання в Чорному морі зараз складається з 11 кораблів, повідомляє оперативне командування «Південь» 4 квітня.

За даними командування, на 12 годину Росія вивела на бойове чергування ще один надводний ракетоносій.

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«Таким чином, наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 11 кораблів, серед яких два надводних та один підводний ракетоносій із потенційно можливим залпом у 20 ракет типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Напередодні українські військові оцінювали наявний у Чорному морі залп російських ракетоносіїв у 16 ракет.

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