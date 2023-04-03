Голова комітету Конгресу: «переважна більшість» у США підтримує продовження допомоги Україні

Голова Комітету з розвідки Палати представників США 3 квітня заявив, що в Сполучених Штатах існує «переважаюча» підтримка продовження допомоги Україні в її боротьбі з Росією, незважаючи на заяви з боку крайньої правої фракції його Республіканської партії.

Конгресмен-республіканець Майкл Тернер, голова комітету, який є головним органом Палати представників із нагляду за американськими розвідувальними організаціями, виступив із заявою разом із трьома іншими конгресменами-республіканцями під час короткого візиту до Києва 3 квітня.

Як повідомило агентство AP, Тернер сказав, що, незважаючи на деяку опозицію, «переважна більшість підтримує продовження допомоги Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу проти агресії Росії».

Як повідомила пресслужба президента України, Володимир Зеленський 3 квітня провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії на чолі з головою Постійного комітету з питань розвідки Майком Тернером і подякував «за потужну допомогу», яку надають Сполучені Штати Україні.

«Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, президента Байдена, всього американського народу відіграла вирішальну роль у здатності нашої держави протистояти Росії у війні за свою свободу та демократичні цінності», – наголосив Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що високий рівень підтримки і взаємодії між двома державами зберігатиметься, що, за його словами, є запорукою «спільної перемоги над російським агресором».

Зеленський поінформував делегацію Конгресу про ситуацію на передовій і окреслив прогноз її розвитку на наступні місяці, повідомили в пресслужбі президента. Там додали, що голова держави акцентував на важливості якнайшвидшої передачі вже заявленої безпекової підтримки і відзначив необхідність надання для потреб сил оборони військової техніки й озброєння, яке «може вплинути на подальший перебіг бойових дій і припинити російський терор проти мирних українських міст».

Цього тижня США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги на суму 2,6 мільярда доларів, який може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози, повідомили раніше агенції Reuters три американські чиновники. У Білому домі 3 квітня підтвердили ці плани.

США 20 березня оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги обсягом 350 мільйонів доларів. Цей пакет військової допомоги включав боєприпаси для HIMARS і гаубиць, боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.

Загалом Сполучені Штати надали понад 32 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.