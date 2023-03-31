США готують новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ

Наступного тижня США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги на суму 2,6 мільярда доларів, який може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози, повідомили Reuters три американські чиновники.



Як очікується, до пакета військової допомоги увійдуть високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуаційні машини, додаткові снаряди для NASAMS, які США та союзники надали Києву.



Посадові особи, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що перелік озброєння може бути фіналізовано протягом цих вихідних, тому обладнання в пакеті може змінитися.

США 20 березня оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги обсягом 350 мільйонів доларів. Цей пакет військової допомоги включав боєприпаси для HIMARS і гаубиць, боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.

Загалом Сполучені Штати надали понад 32 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.