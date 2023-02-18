США планують надіслати в Україну аудиторів – Wall Street Journal

Сполучені Штати мають намір надіслати в Україну інспекторів для контролю за використанням військової техніки та витрачанням коштів, наданих Вашингтоном як економічна та фінансова допомога. Про це повідомили виданню Wall Street Journal генеральні інспектори Пентагону, Держдепартаменту та Агентства США з міжнародного розвитку.

Конгрес США вже виділив 110 мільярдів доларів на програми допомоги Україні. Досі контроль за витрачанням та розподілом десятків мільярдів доларів здійснювався переважно віддалено, оскільки число працівників в американських дипломатичних представництвах в Україні обмежене з міркувань безпеки. За планом генеральних інспекторів трьох відомств, в Україні на постійній основі працюватимуть 177 американських аудиторів та інспекторів, які матимуть доступ до зон бойових дій. Вони мають переконатися, що американська військова техніка та озброєння використовуються за призначенням, десятки мільярдів доларів американських платників податків не розкрадаються, а програми допомоги організовані ефективно.

Поки, за словами співрозмовників Wall Street Journal, до них не надходило сигналів про шахрайство чи інші проблеми з американською допомогою. Проте після відвідин Києва наприкінці січня вони переконалися, що ретельний контроль за витрачанням коштів має відбуватися на місцях. «Ідеться про неймовірно великі кошти, що виділяються одній країні з єдиною метою, і будь-які випадки шахрайства, розбазарювання, витрачання цих коштів не за призначенням поставить під загрозу потік цієї допомоги», – каже Дайана Шоу, заступниця генерального інспектора Держдепартаменту,

Питання щодо контролю за використанням коштів порушувалося американськими законодавцями під час обговорення законопроєктів про допомогу Україні. Одна з претензій тих, хто проголосував проти законопроєктів, полягала в тому, що в них не було чітко визначено, на що витрачатимуться ці гроші.