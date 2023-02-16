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Міноборони синхронізує свої закупівлі з процедурами НАТО – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, Німеччина, 20 січня 2023 року

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив розвиток системи закупівель із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом – про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці 16 лютого.

«Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA та розвитку агенцій по закупівлям, які вже створені в Міноборони. Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівлі, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО», – заявив він.

Резніков додав, що навчання першої групи фахівців із закупівель Міноборони почнеться за кілька тижнів. Відповідні домовленості відомство закріпило під час зустрічі з представниками керівництва NSPA.

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«Ми домовилися не тільки про навчання, а й про модернізацію нашої системи закупок за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь. Також обговорили розгортання такої програми в рамках комплексного пакету допомоги НАТО», – повідомив міністр.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони. Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попросив запросити на це засідання представників НАБУ та ДБР.

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23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони.

Перед цим Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період». У міністерстві зазначили, що поширені дані про закупівлі продуктів для українських військових нібито за завищеними цінами мають «ознаки навмисних маніпуляцій і вводять в оману».

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