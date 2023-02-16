Міноборони синхронізує свої закупівлі з процедурами НАТО – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив розвиток системи закупівель із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом – про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці 16 лютого.

«Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA та розвитку агенцій по закупівлям, які вже створені в Міноборони. Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівлі, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО», – заявив він.

Резніков додав, що навчання першої групи фахівців із закупівель Міноборони почнеться за кілька тижнів. Відповідні домовленості відомство закріпило під час зустрічі з представниками керівництва NSPA.

Читайте також: Хто і як перевіряє використання Україною допомоги США. Пояснюємо, чому це важливо

«Ми домовилися не тільки про навчання, а й про модернізацію нашої системи закупок за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь. Також обговорили розгортання такої програми в рамках комплексного пакету допомоги НАТО», – повідомив міністр.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони. Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попросив запросити на це засідання представників НАБУ та ДБР.

Читайте також: Уряд призначив Павлюка першим заступником міністра оборони

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони.

Перед цим Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період». У міністерстві зазначили, що поширені дані про закупівлі продуктів для українських військових нібито за завищеними цінами мають «ознаки навмисних маніпуляцій і вводять в оману».