Уряд призначив Павлюка першим заступником міністра оборони

Кабінетом міністрів України призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони, повідомив у телеграмі постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.



Водночас уряд звільнив Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони, а Олега Гайдука з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше 14 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що запросив до команди Міноборони нових людей. Він подав на погодження президенту кандидатури: Олександра Павлюка на посаду першого заступника міністра, засновника фонду «Повернись живим»Віталія Дейнегу на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації та колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка на посаду заступника з питань європейської інтеграції.