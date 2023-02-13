Засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега заявив, що він «близький до призначення» на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації.



«Я пишу цей пост трохи раніше, ніж збирався, але, може, так і краще. Так, це дійсно правда. Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації. Насправді, це не далеко перша пропозиція.. То чому я погодився зараз? Тут дві відповіді: одна в тому що в мене вперше за цей час немає зобовʼязань, які б мене стримували.. Друга полягає в тому, що журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами і переконатись, що при такій диспропорції ресурсів з супротивником, нашими перевагами може бути лише технічна і мотивація. За мотивацію відповідає Генеральний штаб. А от за технічну може взятися Міністерство. І мої дві вищі освіти (ІТ та МВА) тут згодяться», – написав він у фейсбуці.

За його словами, про рішення Кабміну стане відомо завтра. Про своє рішення Дейнега обіцяє повідомити, коли воно «стане остаточним».



Засновник благодійного фонду «Повернись живим» наголосив, що пропозиція працювати в Міноборони з’явилася раніше, ніж «скандал з яйцями».



«Щоб не було маніпуляцій. Ця пропозиція старша за скандал з яйцями. Він тільки прискорив призначення на пару тижнів. Більше ніяк вони не пов’язані. Більше того скажу, свого часу від неї я вже раз відмовився», – додав він.

Раніше 13 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікує незабаром призначення нових заступників. Він не назвав конкретних кандидатур, але видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомило, що ними є волонтер, засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега та народний депутат V, VI та VII скликань, експосол у Канаді Андрій Шевченко.

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Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку 24 січня. Це сталося на тлі звинувачень у закупівлях харчів для військових за завищеними цінами.

Триває слідство щодо п’ятьох осіб через ймовірні зловживання з закупівлями в Міноборони.

Після цього у Міністерстві оборони України заявили про вжиття низки заходів для запобігання корупції. Зокрема йдеться про перезавантаження антикорупційного управління Міноборони, а також формування громадського антикорупційного механізму.