Резніков розповів, кого пропонує призначити своїми заступниками

Міністр оборони Олексій Резніков 14 лютого повідомив про те, кого хоче бачити своїми заступниками після кадрових змін у міністерстві.

«Я запросив до команди нових людей. Відповідно до процедури, кандидатів на посади подав на погодження Президенту України, після цього має відбутись затвердження Урядом», – написав Резніков на своїй фейсбук-сторінці.

Зокрема, Резніков подав кандидатури:

генерал-лейтенанта Олександра Павлюка на посаду першого заступника міністра

волонтера, засновника фонду «Повернись живим» і документального проєкту «Український свідок» Віталія Дейнегу на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації

колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка на посаду заступника з питань європейської інтеграції

За словами Резнікова, перший заступник міністра генерал-полковник Іван Руснак і заступник із питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишають в міністерстві на посадах радників міністра.

«Це не останні кроки з перезавантаження Міноборони», – додав голова відомства.

Напередодні Олексій Резніков анонсував нові призначення в Міноборони.