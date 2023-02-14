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Резніков розповів, кого пропонує призначити своїми заступниками

«Це не останні кроки з перезавантаження Міноборони», заявив Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков 14 лютого повідомив про те, кого хоче бачити своїми заступниками після кадрових змін у міністерстві.

«Я запросив до команди нових людей. Відповідно до процедури, кандидатів на посади подав на погодження Президенту України, після цього має відбутись затвердження Урядом», – написав Резніков на своїй фейсбук-сторінці.

Зокрема, Резніков подав кандидатури:

  • генерал-лейтенанта Олександра Павлюка на посаду першого заступника міністра
  • волонтера, засновника фонду «Повернись живим» і документального проєкту «Український свідок» Віталія Дейнегу на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації
  • колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка на посаду заступника з питань європейської інтеграції

За словами Резнікова, перший заступник міністра генерал-полковник Іван Руснак і заступник із питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишають в міністерстві на посадах радників міністра.

«Це не останні кроки з перезавантаження Міноборони», – додав голова відомства.

Напередодні Олексій Резніков анонсував нові призначення в Міноборони.

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