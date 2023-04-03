У Білому домі прокоментували ситуацію в Бахмуті й анонсували новий пакет допомоги Україні

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські військові не були вибиті з Бахмуту на Донеччині, який російські війська під керівництвом групи найманців ПВК «Вагнер» намагаються захопити протягом місяців жорстоких боїв.

Кірбі описав бої там як «досить, досить жорстокі та досить близькі».

«Навіть якщо росіяни його отримають, це не змінить динаміку поля бою зі стратегічної точки зору», – сказав він, повторюючи думку Заходу про те, що місто має більше символічну цінність для Москви, ніж справжню стратегічну цінність.

Кірбі також сказав, що наступний пакет допомоги США для України буде оголошений цього тижня.

Його заява пролунала після повідомлення агентства Reuters минулого тижня про те, що незабаром буде оприлюднений новий пакет військової допомоги США на 2,6 мільярда доларів, який може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і бензовози.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 2 квітня у відео в Telegram-каналі своєї пресслужби заявив, що його війська підняли російський прапор на будівлі адміністрації Бахмута, і додав: «юридично ми взяли Бахмут».

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters заявив, що росіяни далекі від того, щоб захопити Бахмут, а навколо міської ради точаться бої: «Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і гаразд, нехай думають, що взяли».

У такому ж ключі висловився голова Офісу президента Андрій Єрмак. «Бахмут – це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує «перемогу», якої насправді немає», – написав він у телеграмі.

За Бахмут тривають бої фактично з початку великого вторгнення Росії – зараз вони йдуть уже в межах міста.