«Юридично ми взяли Бахмут»: що дає «вагнерівцям» можливий контроль над центром міста?

Увечері 2 квітня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео, зняте через прилад нічного бачення, на якому стверджує, що перебуває біля міськради.
«23.00 рівно. Позаду мене будівля міської адміністрації. Це російський прапор. «Владлену Татарському добру пам'ять», – написано на цьому прапорі. Юридично ми взяли Бахмут, і командири підрозділів, які брали адміністрацію та весь центральний квартал, понесуть та поставлять ці прапори», – заявив Пригожин.
Роздивитись, де він перебуває, і що за прапор тримає в руках, неможливо. За його словами, ЗСУ досі контролюють лише захід міста.
Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters заявив, що росіяни далекі від того, щоб захопити Бахмут, а навколо міської ради точаться бої: «Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і гаразд, нехай думають, що взяли».
У такому ж ключі висловився голова Офісу президента Андрій Єрмак. «Бахмут – це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує «перемогу», якої насправді немає», – написав він у телеграмі.
За Бахмут тривають бої фактично з початку великого вторгнення Росії – зараз вони йдуть уже в межах міста. «Вагнерівці» точно захопили завод АЗОМ із підземними укріпленнями, по них ЗСУ завдали удару попередньо з ракетного комплексу «Точка-У».
Головні питання випуску:
Навіщо Пригожин знову стверджує, що захопив Бахмут – тепер уже «юридично»?
Що дає вагнерівцям можливий контроль над центром міста?
І як пов'язані бої за Бахмут із датою українського контрнаступу?