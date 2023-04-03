«Юридично ми взяли Бахмут»: що дає «вагнерівцям» можливий контроль над центром міста?

Увечері 2 квітня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео, зняте через прилад нічного бачення, на якому стверджує, що перебуває біля міськради.

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«23.00 рівно. Позаду мене будівля міської адміністрації. Це російський прапор. «Владлену Татарському добру пам'ять», – написано на цьому прапорі. Юридично ми взяли Бахмут, і командири підрозділів, які брали адміністрацію та весь центральний квартал, понесуть та поставлять ці прапори», – заявив Пригожин.

Роздивитись, де він перебуває, і що за прапор тримає в руках, неможливо. За його словами, ЗСУ досі контролюють лише захід міста.

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters заявив, що росіяни далекі від того, щоб захопити Бахмут, а навколо міської ради точаться бої: «Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і гаразд, нехай думають, що взяли».

У такому ж ключі висловився голова Офісу президента Андрій Єрмак. «Бахмут – це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує «перемогу», якої насправді немає», – написав він у телеграмі.

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За Бахмут тривають бої фактично з початку великого вторгнення Росії – зараз вони йдуть уже в межах міста. «Вагнерівці» точно захопили завод АЗОМ із підземними укріпленнями, по них ЗСУ завдали удару попередньо з ракетного комплексу «Точка-У».

Головні питання випуску:

Навіщо Пригожин знову стверджує, що захопив Бахмут – тепер уже «юридично»?

Що дає вагнерівцям можливий контроль над центром міста?

І як пов'язані бої за Бахмут із датою українського контрнаступу?