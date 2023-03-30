Кремль ліквідовує «ЛДНР». Що це означає?

Президент Росії Володимир Путін призначив новим губернатором Омської області РФ очільника так званого «уряду ДНР» і анонсував зустріч з ватажком цього угруповання – Денисом Пушиліним. А голова окупаційної адміністрації Луганська Леонід Пасічник видає «указ» про скасування та розпуск органів влади так званої «ЛНР». Що відбувається та що це означає – розповідає Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода для окупованих територій).

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29 березня 2023 року став останнім днем існування «ЛНР» у тому розумінні, яке вкладає у нього Росія – територіального утворення: окупаційна влада Луганська ліквідувала його своїм «указом». Зробила вона це згідно з російським законом від 4 жовтня 2022 року, що проголошує «прийняття» «республіки» до складу РФ.

З огляду на те, що подібний закон у Росії є і з приводу так званої «ДНР», можна прогнозувати, що найближчим часом її так само розпустять.

Що ж буде з «республіками»​?

Після проголошення анексії окупованих територій України Путіним, Федеральні збори Росії ухвалили федеральні закони, згідно з якими так звані «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка» входять у склад РФ у якості… «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки».

Оскільки окуповані території України у Кремлі тепер вважають своїми, то і у тій системі управління, що наразі існує там, немає потреби. Тепер органи влади так званих «республік» мають бути ліквідовані та замінені загальнофедеральними, тобто російськими органами влади. Про це і йдеться в «указі» Пасічника.

На осінь 2023 року на анексованих Росією територіях окупаційна влада вже готується проводити вибори губернаторів та у місцеві законодавчі збори. Ймовірно, до того часу у Москві планують сформувати і уніфіковані органі влади, властиві всій РФ.

Що буде з силовиками?

Так звані армійські корпуси, що діяли на території ОРДЛО, російське командування ще раніше вирішило інтегрувати у склад збройних сил РФ. До того ж ці формування почали доукомплектовувати мобілізованими з Росії.

А командир батальйону «Восток», колишній офіцер СБУ Олександр Ходаковський повідомив, що підпорядкований йому підрозділ увійде до складу Росгвардії.

Очевидно, що під уніфікацію потраплять «МВС» та «МГБ» «республік», функції яких будуть виконувати МВС та ФСБ РФ відповідно. Під питанням залишається інтеграція їхнього керівного складу у російські структури.

Колишні в'язні місць незаконного утримання на окупованій частині Донбасу неодноразово свідчили про те, що розшуком, допитами, катуваннями людей займалися і співробітники ФСБ РФ, які не приховували свого статусу. Зокрема, про це розповідає колишній в'язень концтабору «Ізоляція» Станіслав Асєєв.

Ватажки-губернатори

Після оголошеної анексії окупованих територій України Кремль залишив виконувачами обов’язків губернаторів «приєднаних» областей головних колаборантів, що керували ними до цього – Пушиліна та Пасічника. Наразі не відомо, чи зробить Путін їх губернаторами без позначки в.о.

Але з огляду на те, що ватажки угруповань «ЛДНР» стали членами керівної у Росії партії «Единая Россия» та активно сприяли виборам на окупованих територіях, щонайменше самі вони бачать себе інтегрованими у вже суто російське управління.

Тим більше у сучасній Росії всі губернатори або є членами партії, або ж висунуті нею. Можливо, саме ці перспективи обговорюватимуть Путін та Пушилін на анонсований зустрічі.

Також відряджених на окуповані території управлінців у Росії вже не вперше призначають на високі посади у російських регіонах. Ще у 2019 році тимчасового ватажка «ДНР» призначили головою Калмикії. Але той вважався на Донбасі «місцевим».

Та останні призначення більш символічні. В середині березня губернатором російської Чукотки став заступник «уряду ЛНР» Владислав Кузнецов, а вже наприкінці місяця Омську область очолив керівник «уряду ДНР» Віталій Хоценко.

Обидвох відправили на окуповані території з Москви та, ймовірно, перевели на посади у Росії заздалегідь перед ліквідацією так званих «урядів».

Ще наприкінці листопада 2022 року у Калінінградську область Росії повернувся віце-губернатор Сергій Єлісєєв, який недовго очолював окупаційний «уряд Херсонської області».

Кінець епохи квазіутворень Кремля на Донбасі

З точки зору історії угруповань «ЛДНР», ліквідація органів влади та й самих «республік» – створених Росією і підконотрольних їй квазіутворень – історичне. Агресор більше не криється.

Сформована Кремлем на території окупованої частини Донбасу у 2014 році система управління зникає. А з нею, ймовірно буде і переформатований і розподіл ресурсів, силовий блок та навіть система пропаганди (можливо у ній місцеві ватажки відіграватимуть меншу роль).

З точки зору міжнародного права та оцінки подій з боку України це нічого не змінює. Території, як ті, що були окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, так і після – не були визнані «республіками» і не будуть визнані частиною Росії. Це окуповані РФ українські території. Звісно, до їхнього звільнення.

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