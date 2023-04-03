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Росія тримає три ракетоносії в Чорному морі – ОК «Південь» 

Військові попереджають, що загроза ракетних ударів залишається високою

Російське корабельне угруповання в Чорному морі складається з дев’яти кораблів – такі дані оперативного командування «Південь» станом на 13 годину 3 квітня.

«Під час повітряної тривоги збільшено кількість ракетоносіїв – до двох попередньо присутніх додано ще один підводний човен. Відтак, загальний залп «Калібрів» може сягати 1️6», – йдеться в повідомленні.

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Військові попереджають, що загроза ракетних ударів залишається високою, як і мінна небезпека деокупованого суходолу та чорноморського узбережжя.

Напередодні в Чорному морі фіксували п’ять кораблів, з них два ракетоносії.

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