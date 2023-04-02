ВМС: Росія тримає у Чорному морі п’ять кораблів із 12 «Калібрами»

Росія вивела на бойове чергування в акваторію Чорного моря п’ять кораблів, із яких два – ракетоносії із загальним залпом до 12 «Калібрів», повідомляє пресслужба Військово-морських сил України в фейсбуці 2 квітня.

Крім того, за інформацією військових, в акваторії Азовського моря знаходиться один російський корабель, а в Середземному – до семи ворожих кораблів, із них три є носіями «Калібрів» із загальним залпом до 20 ракет.

У відомстві розповіли, що за останню добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря шість суден. Одне із них продовжило свій рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – сказано в повідомленні.

Станом на ранок 1 квітня Росія тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі шість своїх кораблів, із яких два – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.

31 березня в Чорному морі чергували десять російських кораблів, серед яких був один підводний ракетоносій із чотирма «Калібрами».