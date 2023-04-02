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Удар по Костянтинівці: кількість загиблих зросла до шести – Єрмак

Обстріл пошкодив 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції

Через російський удар по Костянтинівці загинули шестеро людей, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він уточнив, що російська армія завдала по місту двох ударів ракетами С-300 і чотири залпи з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

«Поранено вісім осіб – уламкові поранення. Усім надається медична допомога. Загинуло шість осіб», – заявив голова ОП.

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За його словами, обстріл пошкодив 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, три автомобілі.

Російські війська обстріляли Костянтинівку вранці 2 квітня – голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив спершу про трьох загиблих.

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