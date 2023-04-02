Удар по Костянтинівці: кількість загиблих зросла до шести – Єрмак

Через російський удар по Костянтинівці загинули шестеро людей, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він уточнив, що російська армія завдала по місту двох ударів ракетами С-300 і чотири залпи з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

«Поранено вісім осіб – уламкові поранення. Усім надається медична допомога. Загинуло шість осіб», – заявив голова ОП.

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За його словами, обстріл пошкодив 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, три автомобілі.

Російські війська обстріляли Костянтинівку вранці 2 квітня – голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив спершу про трьох загиблих.