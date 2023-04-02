Одна людина загинула через обстріли Херсонщини, на Донеччині 5 поранених – ОВА

Російські війська 60 разів за добу обстріляли міста і села Херсонської області за попередню добу, повідомляє обласна військова адміністрація вранці 2 квітня.

«Житлові квартали Херсона армія РФ атакувала шість разів. Снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби на Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, дві особи дістали поранення», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: ОВА: російські військові атакували Сумщину з артилерії та мінометів

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко також повідомив про поранених цивільних у регіоні:

«За 1 квітня росіяни поранили п’ятьох жителів Донеччини: трьох у Торецьку та двох у Бахмуті. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі».

Напередодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель чоловіка внаслідок обстрілів села Кутьківка Куп’янського району. Крім того, додав він вранці в неділю, ще один чоловік отримав поранення і був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.