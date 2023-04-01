ОВА: війська РФ обстріляли Харківщину – одна людина загинула

Житель селища Дворічна на Харківщині загинув 1 квітня внаслідок російського обстрілу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік», – написав Синєгубов у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.