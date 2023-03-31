Ще один цивільний загинув у Бахмуті, шестеро людей поранені на Донеччині – Кириленко

Унаслідок дій російських військових на Донеччині продовжують гинути і зазнавати поранень цивільні, написав 31 березня в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 30 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини – в Бахмуті. Ще 6 людей в області дістали поранення», – написав чиновник, нагадавши, що «наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі».

Без урахування втрат у цих двох містах у Донецькій області з початку повномасштабного російського вторгнення загинули 1438 цивільних, зазнали поранень 3313 мирних жителів, указує влада.