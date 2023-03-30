З Авдіївки наступного тижня будуть примусово вивозити дітей – МВА

В Авдіївці на Донеччині наступного тижня планують провести примусову евакуацію шістьох дітей, які залишилися в місті, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» він повідомив, що не йдеться про вилучення дітей у батьків: хоча б один із них має обов’язково їхати з дитиною.

«Ми дали їм час (минуло майже два тижні) – наступного тижня вже будемо силою вивозити. На жаль, діятимемо у такий спосіб. Не хотілося б до цього доходити, але якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити – треба просто брати і вивозити», – сказав Барабаш.

За його словами, батьки ховають дітей від представників влади і волонтерів.

Голова МВА додав, що у місті залишаються шестеро дітей, хоча ще три тижні тому їх було майже 50.

«Динаміка є. Але цих шестеро – це ніби якась магічна цифра: ця кількість залишається незмінною вже понад тиждень. Хоча загалом через день по дитині вивозимо. Також ми знаходимо тих дітей, які не були в наших списках. Це діти, яких ховали або завозили. Тобто вони (батьки – ред.) показали себе на евакуації, поїхали, а через деякий час повернулися», – сказав Барабаш.

Як повідомляв Барабаш Радіо Свобода, станом на 27 березня в Авдіївці залишалися майже дві тисячі місцевих жителів, серед них – шестеро дітей.



За даними Генерального штабу ЗСУ, в епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

У Силах оборони України раніше не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Розвідка Британії 28 березня повідомила, що російські війська досягли «лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці» під час своїх спроб оточити Авдіївку на Донеччині протягом останнього часу.