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Епіцентр бойових дій не змінився, у Бахмуті війська РФ мають «частковий успіх» – Генштаб

Генштаб про Бахмут: «Наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника»

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Підрозділи Сил оборони України було відбито 48 атак противника на зазначених напрямках», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що а Бахмутському напрямку «ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх».

«Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника», – йдеться в повідомленні.

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація в районі Бахмута є стабільно важкою, проте, за його словами, російські військові стратегічної переваги не мають.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський раніше заявив, що головним завданням Сил оборони в Бахмуті на Донеччині є виснаження переважаючих сил військ РФ.

Триває триста дев’яносто дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

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