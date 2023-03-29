Пригожин: битва за Бахмут «неабияк пошарпала» ПВК «Вагнер»

Голова російського угруповання найманців ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 29 березня визнав, що бої за місто Бахмут на Донеччині завдали серйозних втрат як його власним силам, так і українській стороні.

«Сьогоднішні бої за Бахмут вже практично знищили українську армію, і, на жаль, неабияк пошарпали приватну військову компанію «Вагнер», – сказав Пригожин в аудіозверненні, опублікованому його пресслужбою.

Тим часом, британська військова розвідка заявила 29 березня, що українські сили успішно відтіснили найманців ПВК «Вагнер» від одного з головних шляхів постачання міста.

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація в районі Бахмута є стабільно важкою, проте, за його словами, російські військові стратегічної переваги не мають.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський раніше заявив, що головним завданням Сил оборони в Бахмуті на Донеччині є виснаження переважаючих сил військ РФ.

Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках.

Україна і Росія офіційно не називають число втрат серед військових.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 29 березня Росія втратила в Україні понад 172 тисячі своїх військових.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.