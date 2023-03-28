Сирський назвав завдання військових біля Бахмута

Головним завданням Сил оборони в Бахмуті на Донеччині є виснаження переважаючих сил військ РФ, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

«Противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув всі свої найкращі підрозділи, а наше завдання – знищити якомога більше ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій», – заявив Сирський під час звернення до військових, які захищають Бахмут.

У своєму телеграм-каналі він наголосив, що російські війська намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку, не залишають спроб оточити і захопити місто.

Сирський наголосив, що Сили оборони України утримують «фортецю Бахмут всупереч різним термінам і прогнозам».

Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Сили РФ додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня.

Натомість у ЗСУ заявили, що Бахмут на Донеччині поки що залишається епіцентром бойових дій.