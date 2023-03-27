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Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку – Генштаб

Українські військовослужбовці в районі міста Бахмут, 11 березня 2023 року

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку противника на зазначених напрямках», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку російські війська продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують ЗСУ, а також в районі Іванівського Донецької області.

Триває триста дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

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