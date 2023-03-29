Розвідка Британії назвала «одне з ключових досягнень» українських сил біля Бахмута

У Бахмуті на Донбасі тривають бої, хоча російські атаки все ще перебувають на зниженому рівні порівняно з останніми тижнями, а одним із ключових досягнень нещодавніх українських операцій, ймовірно, було відкидання російських бойовиків групи «Вагнер» від дороги 0506, повідомила 29 березня розвідка Великої Британії.

«Ця другорядна дорога місцевого значення стала критичною лінією постачання українських захисників. «Вагнер» раніше перебував у межах кількох сотень метрів від маршруту», – йдеться в повідомленні, яке у твіттері цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Крім того, у розвідці прокоментували повідомлення російських ЗМІ, які 26 березня стверджували, що ПВК «Вагнер» взяла під повний контроль промисловий комплекс «Азом» на північ від центру Бахмута.

«Проте ця територія, ймовірно, залишається спірною, як це було протягом останніх двох тижнів. На тлі підтвердження групою «Вагнер» звільнення щонайменше п’яти тисяч бійців-в’язнів, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі», – наголосили у розвідці.

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація в районі Бахмута є стабільно важкою, проте, за його словами, російські військові стратегічної переваги не мають.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський раніше заявив, що головним завданням Сил оборони в Бахмуті на Донеччині є виснаження переважаючих сил військ РФ.

Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках.