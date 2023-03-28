«Вагнерівці» вже в центрі? Що відбувається у Бахмуті

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що, зважаючи на все, бойовики ПВК «Вагнер» дісталися фактично до центру Бахмуту. Як доказ вони навели відео з геолокацією, на якому засновник ПВК Пригожин перебуває у будівлі школи №5 – це менше кілометра від центру міста. Крім того, аналітики відзначили просування армії Росії на північному заході міста, за кілька кілометрів від центру Бахмуту.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський після чергового візиту на позиції ЗСУ, які обороняють місто, заявив, що росіяни намагаються сконцентрувати свої головні зусилля на Бахмутському напрямку.

«Зараз противник кинув усі свої найкращі підрозділи, щоб здобути перемогу. Наше завдання – знищити якнайбільше ворогів і створити передумови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій», - зазначив він.

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Водночас спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в Бахмуті протягом трьох останніх днів зменшилася кількість бойових зіткнень, проте поки що рано говорити, що це – виснаження чи перегрупування.

«Найближчі дні, тиждень покажуть, що є справжньою причиною», – заявив він.

Також західні аналітики помітили, що «вагнерівців» перекинули штурмувати Авдіївку, щоб нарешті закріпитися в місті.

Головні питання випуску:

Чим загрожує ЗСУ проникнення «вагнерівців» фактично до центру Бахмута?

Навіщо Росія продовжує штурмувати місто – замість того, щоб перейти до стратегічної оборони напередодні контрудара ЗСУ?

І коли Україна отримає всю військову допомогу від Заходу, обіцяну для контрнаступу?