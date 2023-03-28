ЗСУ: ситуація в Бахмуті є стабільно важкою, але війська РФ стратегічної переваги не мають

Ситуація в районі Бахмута є стабільно важкою, проте російські військові стратегічної переваги не мають, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



«Бахмут залишається напрямком головного удару в нашій оперативній зоні. Ворог сконцентровує тут свої можливості для того, щоб намагатися захопити місто. У районі Бахмута ситуація дуже динамічна. Можу сказати, що ворог іноді має якісь тактичні просування, проте всі вони прогнозовані. Ми їх бачимо, відпрацьовуємо протидію. Говорити про якусь стратегічну перевагу в останні години чи дні, цього не може бути. Вона (ситуація – ред.) є стабільно важкою. Проте ведеться вогонь та інші засоби протидії, щоб максимально знищити їхню техніку, зламати їхній натиск і не дати можливості розвивати успіх своїх атак», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, у районі Бахмута за добу відбулося 14 боєзіткнень, війська РФ обстірляли місто 70 разів.



На Бахмутському напрямку противник тактики не змінює – продовжуються атаки малих тактичних груп, додав він.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський раніше сьогодні заявив, що головним завданням Сил оборони в Бахмуті на Донеччині є виснаження переважаючих сил військ РФ.

Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Сили РФ додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня.

Натомість у ЗСУ заявили, що Бахмут на Донеччині поки що залишається епіцентром бойових дій.