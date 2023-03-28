В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та околиці – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 24 атаки противника на зазначених напрямках», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Повідомляється, що на На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує штурмові дії міста Бахмут.

«Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника», – йдеться в повідомленні.

Триває триста дев’яносто восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.