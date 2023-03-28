Бахмут зламає армію Росії: чи допоможе нове озброєння зупинити російський наступ

Російські війська майже дійшли до центра міста Бахмут - пише в огляді американський Інститут вивченні війни (ISW). Ватажок групи Вагнера записав відео в одній із шкіл міста – неподалік міськради. Що це означає?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:
- У Міністерстві оборони офіційно підтвердили, що британські танки Challenger 2 прибули в Україну. Що це може означати для оборонців Бахмута ?
- Видання Euractiv припускає, що Болгарія, в розпорядженні якої є снаряди радянського зразка, може їх продати Україні через посередників під прикриттям власного переозброєння.
- В обмін на дрони-камікадзе Росія постачає Ірану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження: пише американське видання The Wall Street Journal.
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