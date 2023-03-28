Війська РФ завдали ракетного удару по Богодухову на Харківщині, постраждав літній чоловік

Російські війська вдень 28 березня завдали ракетний удар по місту Богодухів на Харківщині. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про падіння двох ракет, попередньо, типу С-300.

«Ворожі ракети влучили на територію приватного житлового сектору. Пошкоджено дахи та вікна будинків, а також частково дитячий садок. Постраждав 73-річний чоловік, він отримав контузію. Наразі його госпіталізовано до лікарні», – повідомив у свою чергу Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.