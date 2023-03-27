Барабаш: в Авдіївці досі залишаються близько 2000 людей, серед них є діти

Попри загрозу оточення та посилення обстрілів, в Авдіївці на Донеччині залишаються майже дві тисячі місцевих жителів, серед них є шестеро дітей. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
«За лютий-березень з міста виїхали майже 250 людей. Це люди, яких вивіз наш умовний скоординований штаб з евакуації. Туди входить місцева влада, поліція і волонтери, які займаються суто евакуацією. Були певні випадки і вони непоодинокі, коли люди виїжджали самі, своїм особистим транспортом. Зараз в місті залишаються офіційно 1878 людей. Це люди, які отримують гуманітарну допомогу. Але це не зовсім реальна цифра, бо є певна кількість людей, які не отримують гуманітарну допомогу. Реальна цифра трохи менше двох тисяч. Серед яких ще залишаються, на жаль, 6 дітей», – розповів Барабаш в ефірі програми «Свобода LIVE».
Голова МВА додав, що восени 2022 року близько 500 людей навіть повернулися до міста – знову виїжджати місцевих жителів вдалося вмовити тільки після початку масованих ракетних та авіаударів російських військ по Авдіївці.
На думку Барабаша, нині місто повторює долю Мар’їнки:
«Всі бачили ці жахливі кадри, що зараз із себе являє Мар’їнка. Це навіть не фільми жахів, це якісь постапокаліптичні сюжети в Марі’нці зараз. І з кожним днем Авдіївка дійсно перетворюється на Мар’їнку»
Очільник місцевої адміністрації додав, що її представники залишатимуться у місті, допоки буде можливість забезпечувати місцевих продуктами харчування, засобами гігієни та медикаментами.
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Минулого тижня Віталій Барабаш повідомляв, що в Авдіївці залишаються орієнтовно 2200 людей, серед них було семеро дітей.
Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) 26 березня зауважили, що продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж Луганської та західної Донецької лінії фронту є показником того, що російський президент Володимир Путін залишається відданим ідеї перемоги в тривалій війні.
Розвідка Великої Британії 20 березня заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.
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