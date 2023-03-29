Війська РФ завдали авіаудару по Авдіївці, поцілили у дитячий садок – Єрмак

Російські війська завдали авіаудару по Авдіївці на Донеччині, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни завдали авіаудар по місту Авдіївка. Влучили ракетою по дитячому садочку. На щастя, без жертв. Постраждала багатоповерхівка навпроти», – написав він у телеграмі.

Станом на 27 березня в Авдіївці залишаються майже дві тисячі місцевих жителів, серед них є шестеро дітей, повідомив Радіо Свобода голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



За даними Генерального штабу ЗСУ, в епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

У Силах оборони України раніше не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Розвідка Британії 28 березня повідомила, що російські війська досягли «лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці» під час своїх спроб оточити Авдіївку на Донеччині протягом останнього часу.