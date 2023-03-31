В ISW підрахували, скільки бойовиків могло втратити угруповання «ПВК Вагнера» під Бахмутом

Угруповання «приватна військова компанія Вагнера» та регулярні російські війська могли втратити значну кількість живої сили в районі Бахмута, пише американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на заяви західних високопосадовців.

«Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив 29 березня, що «група Вагнера» має близько шести тисяч професійних співробітників і від 20 до 30 тисяч новобранців, переважно з числа засуджених, які воюють в районі Бахмута. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наприкінці грудня 2022 року повідомив, що «група Вагнера» має 50 тисяч співробітників в Україні, включно з 10 тисячами контрактників і 40 тисячами новобранців. «Група Вагнера» розгорнула більшість своїх сил для підтримки наступу з метою захоплення Бахмута, і цілком імовірно, що різниця між цифрою Кірбі в 50 тисяч в Україні та цифрою Міллі від 26 до 36 тисяч у районі Бахмута є результатом втрат угруповання Вагнера під час наступу на Бахмут», – вказано в повідомленні.

Аналітики також нагадують, що 17 лютого Кірбі заявляв, що під час операцій в Україні «група Вагнера» зазнала 30 тисяч втрат, із них 9 тисяч загиблими.

«Група Вагнера» може втратити тисячі новобранців у найближчі тижні, оскільки у засуджених закінчуються шестимісячні військові контракти, а керівництво угруповання, схоже, наразі дозволяє попередньо помилуваним повернутися з передової до Росії після завершення цих контрактів», – вказують експерти ISW.

Старший військовий радник британської місії при ОБСЄ Ієн Стаббс 30 березня заявив, що в районі Бахмута загинули або були поранені 30 тисяч російських військових і бойовиків «Вагнера».

Російський наступ у районі Бахмута розпочався у липні 2022 року. Зараз втрати в живій силі продовжують стримувати російські наступальні операції в цьому районі, вважають аналітики.