На Херсонщині окупанти обмежують пересування місцевих, які не отримали паспорти РФ – командування

Російські війська за попередню добу завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 квітня.

За зведенням, російські війська продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках:

«Протягом минулої доби, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках. Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка».

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Зокрема, на Лиманському напрямку російські війська вели «безуспішні наступальні дії» південніше Кремінної та Верхньокам’янського.

Також триває штурм Бахмута, який російські війська намагаються взяти під повний контроль – як повідомляє Генштаб, Сили оборони там відбили понад 25 атак.

«Також, протягом минулої доби, наші захисники відбили атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Предтечине… На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки військовослужбовцями Сил оборони було відбито понад 20 ворожих атак», – зазначає командування.

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Штаб додає, що російські загарбники на Запорізькому та Херсонському напрямках не вели активних дій, удосконалюючи оборонні позиції. Крім того, фіксуються випадки мародерства в окупованому Мелітополя, де окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс-кругляк на південь. У селі Козачі Лагері на Херсонщині військові РФ перевіряють мобільні телефони та обшукують помешкання громадян України після удару ЗСУ по російському об’єкту.

Генштаб також повідомляє про продовження примусової пасортизації жителів окупованої частини Херсонщини:

«У населених пунктах Генічеськ та Стрілкове на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти громадян російської федерації. Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд. Також російська окупаційна так звана «влада», з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування».

Командування звітує про вісім авіаційних ударів по районах зосередження російського особового складу та військової техніки, а також про збиття російського безпілотника «Орлан-10».