Росія втратила близько 560 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 560 військових за попередню добу – про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 квітня.

Українське командування оцінює загальні втрати збройних сил Росії в 174 550 військових.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили з техніки:

3 618 танків (+2 за добу)

6 986 бойових броньованих машин (+5)

2 687 артилерійських систем (+4)

527 реактивних систем залпового вогню

279 засобів протиповітряної оборони

306 літаків

291 гелікоптер

2 249 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1)

911 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 537 автомобілів і автоцистерн (+9)

296 одиниць спеціальної техніки

Раніше цього тижня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що втрати російських сил «у рази більші» за українські.

Зокрема, за даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

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Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.