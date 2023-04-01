Армія РФ завдала ракетного удару Авдіївці, є руйнування – Єрмак

Вдень у суботу, 1 квітня, російські військові завдали ракетного удару по Авдіївці на Донеччині, йдеться в повідомленні керівника Офісу президента Андрія Єрмака в телеграмі.

За його словами, перша ракета армії РФ влучила в адмінбудівлю, а друга – в інфраструктурний об’єкт.

«Люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих», – написав Єрмак.

Як повідомляв Барабаш Радіо Свобода, станом на 27 березня в Авдіївці залишалися майже дві тисячі місцевих жителів, серед них – шестеро дітей. Наступного тижня влада планує провести примусову евакуацію дітей, які залишилися в Авдіївці.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

У Силах оборони України раніше не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Розвідка Британії 28 березня повідомила, що російські війська досягли «лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці» під час своїх спроб оточити Авдіївку на Донеччині протягом останнього часу.