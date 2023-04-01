Міноборони: за добу через агресію Росії загинули 7 цивільних, 12 – поранені

Сім цивільних жителів загинули в Україні через російські обстріли за минулу добу, ще 12 – були поранені, такі дані Ситуаційного центру Міністерства оборони України 1 квітня наводить Military Media Center, медійний майданчик Сил оборони і безпеки України.

За повідомленням, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію дев’яти областей України.

«Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК «С-300», ОТРК «Іскандер-М», БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 100 населених пунктів, підтверджено ураження 45 об’єктів інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони не навели назви областей, в яких загинули і були поранені люди.

Водночас у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що за добу через 54 російські обстріли в області загинули три людини, двоє – були поранені. А за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, в області протягом минулої доби загинули двоє людей (жителі Авдіївки), поранені троє цивільних жителів.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 26 березня підтвердило загибель 8 401 і поранення 14 023 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

З 1 по 26 березня в організації зафіксували дані про загибель 159 людей і поранення 485.

В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.