Через російський обстріл Авдіївки загинула дитина – Єрмак

Російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині, загинули дві людини, серед них – дитина, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії – загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей – поранені. Був пошкоджений приватний будинок. Терористи», – написав він у телеграмі.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що через російську атаку загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся, а мати й батько дитини поранені.

Як повідомляв Барабаш Радіо Свобода, станом на 27 березня в Авдіївці залишалися майже дві тисячі місцевих жителів, серед них – шестеро дітей. Наступного тижня влада планує провести примусову евакуацію дітей, які залишилися в Авдіївці.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

У Силах оборони України раніше не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Розвідка Британії 28 березня повідомила, що російські війська досягли «лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці» під час своїх спроб оточити Авдіївку на Донеччині протягом останнього часу.