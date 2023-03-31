Відповідальні за агресію проти України не повинні залишитися безкарними – Бучанська декларація

Лідери України, Молдови, Словаччини, Словенії та Хорватії підписали в Києві Бучанську декларацію щодо відповідальності за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України.



Підписанти документа рішуче засудити тяжкі злочини за міжнародним правом, які були скоєні на території України, включно з масовими вбивствами в Бучі, які стали символом жахіть російської агресії.

«Вирішили висловити підтримку зусиль прокурора Міжнародного кримінального суду та висловити глибоку вдячність за виняткову та важливу діяльність Міжнародного кримінального суду в забезпеченні притягнення до відповідальності винних за скоєння найтяжчих злочинів за міжнародним правом та в запобіганні їхній безкарності, що сприяє стримуванню таких злочинів», – йдеться у декларації.



Представники Молдови, Словаччини, Словенії та Хорватії вітають міжнародну підтримку та зусилля задля забезпечення повної відповідальності за тяжкі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, а також закликають надати максимальну підтримку діяльності Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України (ICPA), створеного на базі Євроюсту для посилення розслідування злочину агресії.



«Вирішили підтвердити, що особи, відповідальні за планування, ведення та скоєння злочину агресії проти України, не повинні залишитися безкарними, і закликати міжнародну спільноту розглянути відповідні заходи, зокрема шляхом створення відповідного механізму правосуддя, з метою забезпечення ефективної відповідальності за злочин агресії, який викликає стурбованість міжнародної спільноти загалом; підтримати створення міжнародного механізму з компенсації шкоди чи збитків, завданих унаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України», – додається в документі.

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Голови урядів Словаччини, Словенії, Хорватії, а також президентка Молдови 31 березня прибули в Україну. Вони взяли участь у саміті «Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні».

Наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.

За даними Офісу генпрокурора, за 33 дні окупації в Бучанському районі російські війська вчинили більш як 9000 воєнних злочинів: понад 1400 цивільних жителів було вбито, багато з них – закатовано. Серед загиблих – 37 дітей. Ще 52 дітей були поранені.