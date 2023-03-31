ОГП: за рік 97 військовим РФ, які були в Бучі, повідомили про підозри

Протягом року органи прокуратури повідомили про підозру 97 російським військовим через злочини, скоєні в Бучі на Київщині, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними Офісу генпрокурора, серед них – командувач, офіцери і рядові.

«До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 35. Серед них – генерал-полковник, командувач Центрального військового округу РФ, який безпосередньо керував окупацією Сумської, Чернігівської та Київської областей. До 12 років позбавлення волі засуджено двох військовослужбовців РФ за незаконне позбавлення волі цивільних і мародерство», – повідомили в ОГП.

Костін наголосив, що за 33 дні окупації в Бучанському районі було вчинено більш як 9000 воєнних злочинів.

«Понад 270 злочинів щодня. Понад 1400 мирних жителів було вбито. Багато з них – закатовано. Серед загиблих – 37 дітей. Ще 52 дітей було поранено. Переконаний, всі ці злочини — не випадковість. Це частина спланованої стратегії Росії, спрямованої на знищення України як держави та українців як нації», – додав він.

Генпрокурор наголосив, що всі організатори й виконавці воєнних злочинів мають отримати вироки.

Наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.