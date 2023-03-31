«Жертви заслуговують на справедливість» – Зеленський опублікував відео до річниці звільнення Бучі

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео до річниці звільнення від російської окупації Бучі – міста, яке стало символом воєнних злочинів, скоєних бійцями армії РФ в березні 2022 року.

«Буча. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, з них 37 – дитячі. Понад 175 людей знайдено в братських могилах та камерах тортур. 9000 російських військових злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни-окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних», – прокоментував ролик Зеленський.

Наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.