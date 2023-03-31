Санду заявила, що Молдова надалі «стоятиме поруч» з Україною

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна і далі стоятиме поруч з Україною у її протистоянні російській агресії.

«Ми стояли поруч з Українським народом з найперших моментів війни – і ми так і залишимося, поки кожен українець не зможе повернутися додому безпечно. Ця жорстока війна продовжується, ми твердо засуджуємо агресію Росії проти України. Разом з демократичними державами ми обираємо залишатися на боці вільного світу. Віримо в перемогу України в її боротьбі за існування як нації, з відновленням її територіальної цілісності», – написала Санду у фейсбуці, яка раніше сьогодні разом з Володимиром Зеленським побувала в Бучі на Київщині.

Також у твітері вона додала, що її сьогоднішня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві «відображає нашу непохитну відданість мирному, процвітаючому майбутньому нашого регіону. Ми обговорили шляхи посилення стійкості наших економік і суспільств на шляху до вступу в ЄС».

Офіс президента України повідомив за підсумками переговорів, що Зеленський «високо оцінив сигнали молдовської сторони на підтримку України та відвідання президентом Молдови постраждалих від російських окупантів міст».

«Лідери висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам з боку Росії та обмінялися думками щодо необхідності подальшого санкційного тиску на Москву. Володимир Зеленський і Мая Санду предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії. Президент України привітав спільний прогрес у питаннях розвитку транспортної інфраструктури, зокрема сполучення Одеської області та півдня Молдови новим залізничним коридором зі спільним прикордонним та митним контролем», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окрему увагу було приділено питанню створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Президенти України та Молдови також обговорили прогрес і подальші перспективи руху двох держав шляхом європейської інтеграції», – повідомили в ОПУ.

Сьогодні президентка Молдови Майя Санду перебувала з візитом у Києві, а перед тим приїжджала наприкінці червня минулого року.