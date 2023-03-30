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Росія прагне використати Молдову проти України за зразком Білорусі – Санду

Президентка Молдови Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як уже використовує Білорусь. Для цього, на думку глави держави, Москва прагне «встановити в Кишиневі проросійську владу». Про це пише видання Newsmaker.

Вона вказала на заяву президента Росії Владіміра Путіна про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

«Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Однак сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян та Молдови, тому її не можна використати так, як використало б проросійське керівництво», – заявила Санду.

Молдова, невелика країна з населенням 2,6 мільйона людей, яка розташована між Україною та Румунією, стикається з численними проблемами, включаючи енергетичну кризу.

Останніми тижнями влада Молдови заарештувала кількох ймовірних проросійських активістів, які, за їхніми словами, намагалися потрапити в країну. У столиці Кишиневі також було кілька акцій протесту, організованих проросійською партією.

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