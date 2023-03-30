Росія прагне використати Молдову проти України за зразком Білорусі – Санду

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як уже використовує Білорусь. Для цього, на думку глави держави, Москва прагне «встановити в Кишиневі проросійську владу». Про це пише видання Newsmaker.

Вона вказала на заяву президента Росії Владіміра Путіна про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

«Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Однак сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян та Молдови, тому її не можна використати так, як використало б проросійське керівництво», – заявила Санду.

Молдова, невелика країна з населенням 2,6 мільйона людей, яка розташована між Україною та Румунією, стикається з численними проблемами, включаючи енергетичну кризу.

Останніми тижнями влада Молдови заарештувала кількох ймовірних проросійських активістів, які, за їхніми словами, намагалися потрапити в країну. У столиці Кишиневі також було кілька акцій протесту, організованих проросійською партією.