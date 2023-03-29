Молдова прагне розпочати переговори про вступ до ЄС до кінця року – міністр Попеску

Молдова сподівається до кінця 2023 року отримати чіткі запевнення про початок переговорів про вступ до ЄС, заявив в інтервʼю агенції Reuters міністр закордонних справ Ніку Попеску.

Реформування «надзвичайно корумпованої» системи правосуддя є пріоритетом, сказав Попеску. За його словами, половина рекомендацій Європейської комісії для Молдови зосереджена саме на цьому секторі.

Молдова зазнала значних збитків через війну в сусідній Україні – інфляція зросла на понад 20%, фіксувалися відключення електроенергії після нападів Росії на українські енергетичні об’єкти. Проєвропейська влада Молдови каже, що також стикається зі спробами Росії дестабілізувати країну, ці звинувачення Москва заперечує.

«Вступ до Європейського союзу таких країн, як Молдова та Україна, є найкращим і єдиним способом переконатися, що наша частина Європи повертається до ситуації миру. Потрібно переглянути процедури мирного часу, тому що ми живемо не в мирний час. Європа постраждала від широкомасштабної війни – найбільшої з часів Другої світової війни. Ми не можемо застосовувати однакову швидкість і однакові процедури», – сказав Попеску під час візиту до Берліна.

Окремо міністр відзначив той факт, що Європейське політичне співтовариство проводить свій другий саміт у Молдові в червні, що є сильним знаком підтримки. Ініціатива, автором якої є президент Франції Емманюель Макрон, виголошена після вторгнення Росії в Україну, вона об’єднала 27 держав-членів ЄС та 17 інших європейських країн.

«Це чіткий знак для молдовського суспільства, а також для регіону в цілому, що Молдова має значення, що Молдова не одна», – сказав міністр Попеску, зазначивши, що ще надто рано говорити про конкретні ініціативи, які можуть бути узгоджені.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, Молдова сподівається прискорити заходи з європейської інтеграції та переконатися, що зможе скористатися ініціативами, які стосуються громадян ЄС, таких, як безкоштовний мобільний роумінг і програма обміну студентами Erasmus.